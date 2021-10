'Squid Game sarà il futuro dei videogiochi battle royale' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Squid Game è il fenomeno del momento e a quanto pare avrebbe influenzato persino il mondo videoludico: secondo Tom Henderson, una figura dell'industria dei giochi con conoscenza di ciò che accade nello spazio degli sparatutto, uno o più videogiochi di Squid Game potrebbero essere in lavorazione. Non è noto quali società siano coinvolte, tuttavia è molto probabile che Netflix si sia assicurata i diritti per futuri adattamenti. Sappiamo che Netflix sta iniziando a immergersi nei videogiochi e questo tipo di progetto potrebbe spingere la sua attività di giochi nel redditizio spazio battle royale che è dominato da successi da miliardi di dollari come Fortnite, PUBG, Warzone e Apex Legends. Squid Game è diventata una delle ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021)è il fenomeno del momento e a quanto pare avrebbe influenzato persino il mondo videoludico: secondo Tom Henderson, una figura dell'industria dei giochi con conoscenza di ciò che accade nello spazio degli sparatutto, uno o piùdipotrebbero essere in lavorazione. Non è noto quali società siano coinvolte, tuttavia è molto probabile che Netflix si sia assicurata i diritti per futuri adattamenti. Sappiamo che Netflix sta iniziando a immergersi neie questo tipo di progetto potrebbe spingere la sua attività di giochi nel redditizio spazioche è dominato da successi da miliardi di dollari come Fortnite, PUBG, Warzone e Apex Legends.è diventata una delle ...

