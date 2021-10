Squid Game | la serie di Netflix ha dato vita alla gara di caramelle su TikTok

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La” è diventata una successo internazionale e i fan, hanno iniziato la sfida di “dalgona” su. In cui ricreano il dolce, ma mortale dello show. Ecco la ricetta per farle in casa!: un successo che diventa unaI fan del dramma sudcoreano,, preparano la caramella

, la serie sudcoreana targata Netflix , in poche settimane ha riscosso un enorme successo. In questo scenario distopico, giochi apparentemente innocenti diventano l'ago della bilancia tra ..., estremizzare fino al plausibile: il gioco al massacro iperreale . Centinaia di individui a corto di denaro accettano uno strano invito a competere in giochi per bambini. Li attende un ...Grazie a Squid game è iniziata una gara su TikTok delle "caramelle dalgona". Ecco come prepararle a casa e partecipare alla partita!Quello che si vede in Squid Game non è un numero di telefono inventato, esiste realmente e c'è chi ha provato a chiamarlo.