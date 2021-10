Squid Game, il cosplay della bambola è inquietante – FOTO (Di lunedì 11 ottobre 2021) Squid Game in breve tempo è diventato un vero e proprio fenomeno di massa. Su Instagram spopola un inquietante cosplay della bambola. La bambola del noto prodotto Netflix (via Screenshot)Nell’ultima settimana Squid Game è diventato un vero e proprio fenomeno di massa tra le produzioni Netflix. Il prodotto coreano, infatti, sta spopolando in tutto il mondo e risulta una delle serie televisive più viste nell’ultima settimana. Sono già numerose le modelle che hanno deciso di inscenare un cosplay della bambola del gioco. Tra queste troviamo l’inquietante travestimento della cosplayer mastiffwitha4. Sul profilo Instagram ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 11 ottobre 2021)in breve tempo è diventato un vero e proprio fenomeno di massa. Su Instagram spopola un. Ladel noto prodotto Netflix (via Screenshot)Nell’ultima settimanaè diventato un vero e proprio fenomeno di massa tra le produzioni Netflix. Il prodotto coreano, infatti, sta spopolando in tutto il mondo e risulta una delle serie televisive più viste nell’ultima settimana. Sono già numerose le modelle che hanno deciso di inscenare undel gioco. Tra queste troviamo l’travestimentoer mastiffwitha4. Sul profilo Instagram ...

