Spettacolo sotto choc: partorirà in diretta su onlyFans per 12mila euro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Carla Bellucci è l'influencer britannica di 39 anni, ad oggi in dolce attesa, che ha annunciato di voler partorire in diretta streaming. Conosciuta su Instagram, ma molto più sulla piattaforma onlyFans, la modella nota per svelarsi ai suoi seguaci senza censure per soldi, ha spiegato la sua scelta di voler condividere un momento così intimo della sua vita privata con migliaia di persone proprio per denaro: il video trasmesso in live le consentirebbe di guadagnare infatti un importo pari a circa 12mila euro. Carla Bellucci spiega perché vuole partorire in diretta. L'idea della modella britannica sarebbe nata dalla richiesta spontanea di un fan che le avrebbe proposto 10 mila sterline per accettare di trasmettere in diretta sulla piattaforma onlyFans il momento ...

