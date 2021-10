Speranza batte in ritirata: rinuncia al ricorso (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si chiude la vicenda dei verbali della task force: dopo la pubblicazione online, a luglio i ministero ha deciso di rinunciare al ricorso al Consiglio di Stato. Esulta Fdi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si chiude la vicenda dei verbali della task force: dopo la pubblicazione online, a luglio i ministero ha deciso dire al ricorso al Consiglio di Stato. Esulta Fdi

Ultime Notizie dalla rete : Speranza batte ritirata Covid, Speranza batte in ritirata: rinuncia al ricorso ... dopo aver pubblicato i verbali segreti della task force e dopo aver impugnato la sentenza al Consiglio di Stato, il dicastero di Speranza alza bandiera bianca. Batte in ritirata. A inizio luglio, ...

