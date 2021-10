Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme | la foto del bacio

Leggi su isaechia

(Di lunedì 11 ottobre 2021)Bernardo sembrerebbero aver superato la crisi che avevano annunciato solo qualche settimana fa. I due si erano conosciuti all’interno degli studi di Uomini e Donne, passando poi per Temptation Island. Proprio in quella sedeavevano affrontato i primi veri problemi di coppia. Laera rimasta delusa dall’atteggiamento del suo compagno sull’isola delle tentazioni, decidendo di uscire da sola dal programma e non mano nella mano con lui. Qualche tempo dopo c’era stato l’annuncio negli studi di Maria De Filippi – dove tutto era iniziato – del loro ritorno di fiamma. Il riappacificamento tra i due, li aveva portati a fare il passo successivo, quello di diventare genitori della piccola Bianca. La new entry ha portato grande serenità e ...