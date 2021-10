Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno preso in giro tutti? La segnalazione gravissima | “Chiedono soldi alla gente” FOTO

(Di lunedì 11 ottobre 2021) In questo periodo si è molto parlato della presunta rottura tra. La loro separazione, però, ha lasciato perplessi parecchi utenti, i quali nonpotuto fare a meno di mettere in dubbio la veridicità delle loro affermazioni. Alcuni influencer del web, tra cui Amedeo Venza, si sono scagliati contro di L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

davidmasitaly : @Calend_AI voteresti Sossio Aruta come prossimo Presidente della Repubblica? - joshuajesi : @romeoagresti @mike_fusco Sossio Aruta bomber senza fine...?????? - BlogUomini : Uominiedonne La fine della storia fra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La redazione racconta tutto #uominiedonne… - catty8323 : @Xueza_00 @pallazzo3000 Io un sossio Aruta non lo vedo, mi dispiace. Ma nemmeno un bordignon - 410maxgioia : @ladopata1 @taylorjoyismo Sossio Aruta -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Aruta

Leggi anche La verità disulla rottura con Ursula Bennardo "Armando è un uomo molto sensibile, affettuoso, dolce. Sono tutte qualità che, vedendolo da casa, non ci si aspetta di trovare ...ha rotto il silenzio in merito alla sua recente crisi con Ursula Bennardo, madre di sua figlia Bianca. Argomenti trattatie Ursula Bennardo: il ritorno di fiamma:...Una ex partecipante di Uomini e donne ha mostrato sulle sue pagine social delle immagini davvero emozionanti con il pancione. Ecco di chi si tratta.L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha raccontato come va la sua relazione con la Bennardo affermando che, tra di loro, al momento c'è freddezza ...