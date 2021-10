Sospesa Nunzia Alessandra Schilirò, la poliziotta e vice questore di Roma no Green Pass (Di martedì 12 ottobre 2021) Con le sue posizioni contro la certificazione verde è diventata un punto di riferimento per i no Green Pass, nelle piazze e sui social. La poliziotta e vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò è stata Sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni. Recentemente era stata nominata dirigente del neonato sindacato Cosap. Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 ottobre 2021) Con le sue posizioni contro la certificazione verde è diventata un punto di riferimento per i no, nelle piazze e sui social. Laè statain via cautelativa dal servizio e dalle funzioni. Recentemente era stata nominata dirigente del neonato sindacato Cosap.

