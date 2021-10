Sorpresa | i no green pass a Milano erano anarchici

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 11 ottobre 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/10/-1.mp4 Le violenze della manifestazione di sabato contro ilsono ovviamente da condannare. Sostiene però Francesco del Vigo sul Giornale, cosa che non scrive nessun altro giornale, che nella manifestazione di ieri asono stati fermati 50 esponenti deglie dei centri sociali. Però in questo caso non abbiamo combinato un gran casino come successo per gli scontri di Roma. Non è che abbiamo detto che “ci sono glicomunisti contro il”, che poi lo sono in una loro componente (e sennò chesono). È una straordinaria: sono i soliti due pesi e due misure. Per ascoltare tutta la Zuppa di Porro di stamattina, clicca ...