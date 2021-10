Sondaggi politici Emg, il 62% degli italiani è preoccupato dall’astensione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Apparentemente è un dato contraddittorio, nelle grandi città la maggioranza degli elettori non si è recato alle urne alle ultime elezioni comunali, eppure molto più del 50%, il 62% in particolare, si dice preoccupato da questa astensione. Questi sono i risultati degli ultimi Sondaggi politici di Emg, che ancora non si può occupare a causa della legge di intenzioni di voto. Solo il 32% afferma che la bassa affluenza li lascia indifferenti, mentre il 6% non risponde. Sembra che anche alcuni di coloro che non sono andati votare in realtà considerino come negativo tutto questo astensionismo. E forse non è una contraddizione, alcuni non votanti si sono sentiti forse costretti ad astenersi, senza giudicare il proprio gesto necessariamente positivo. Meno preoccupati ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 11 ottobre 2021) Apparentemente è un dato contraddittorio, nelle grandi città la maggioranzaelettori non si è recato alle urne alle ultime elezioni comunali, eppure molto più del 50%, il 62% in particolare, si diceda questa astensione. Questi sono i risultatiultimidi Emg, che ancora non si può occupare a causa della legge di intenzioni di voto. Solo il 32% afferma che la bassa affluenza li lascia indifferenti, mentre il 6% non risponde. Sembra che anche alcuni di coloro che non sono andati votare in realtà considerino come negativo tutto questo astensionismo. E forse non è una contraddizione, alcuni non votanti si sono sentiti forse costretti ad astenersi, senza giudicare il proprio gesto necessariamente positivo. Meno preoccupati ...

