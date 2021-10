Advertising

matteoc1951 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, dopo le elezioni i 5 stelle guadagnano l’1,1%. Fdi si conferma primo partito e stacca la Lega di un punto e… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, dopo le elezioni i 5 stelle guadagnano l’1,1%. Fdi si conferma primo partito e stacca la Lega di un punto e… - fattoquotidiano : Sondaggi, dopo le elezioni i 5 stelle guadagnano l’1,1%. Fdi si conferma primo partito e stacca la Lega di un punto… - SecolodItalia1 : Sondaggi, FdI è ancora il primo partito. Tutti hanno capito che il pericolo fascista è solo fuffa… - ultimora_pol : #Sondaggi Sondaggio di SWG: #FdI|ECR: 21% #Lega|ID: 19% (-1) #PD|S&D: 19% #M5S|NI: 17% (+1) #FI|EPP: 7%… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi FdI

Il Fatto Quotidiano

"Sono Giorgia", ricordate? Sembra tanto tempo fa, stava prevalendo nei, vendeva tante ...tolga la fiamma missina dal simbolo, o compia comunque un atto forte di rottura. Perché non lo fa? ...... oltre alle dimissioni di Carlo Fidanza , europarlamentare di. Coinvolti nell'inchiesta anche ... Iche crescono non sono una certezza per il futuro, specialmente se altri scheletri ...Rispondendo ad alcune domande, Meloni ha aggiunto che non era a conoscenza dell’articolo del candidato sindaco di Roma sulla Shoah, che risale al 2020 Nel senso che non so… Leggi Già da mesi, con la c ...Da un lato la solidarietà alla Cgil, dall’altro i distinguo e il silenzio sulla matrice dell’attacco guidato – come dimostrano le immagini pubblicate dai siti di tutti i giornali – dai militanti di Fo ...