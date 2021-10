Solidarietà alla Cgil dalle forze politiche, sabato la manifestazione (Di lunedì 11 ottobre 2021) 'Lo Stato reagisca' commenta Landini e annuncia per il 16 ottobre una grande mobilitazione nazionale. Oggi il Pd presenterà la mozione per lo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 ottobre 2021) 'Lo Stato reagisca' commenta Landini e annuncia per il 16 ottobre una grande mobilitazione nazionale. Oggi il Pd presenterà la mozione per lo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l'assalto alla sede della #CGIL - matteorenzi : Solidarietà totale e completa alla #CGIL per la vergognosa aggressione da parte dei NoVax. Chi protesta va rispetta… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a…

Scontri a Roma, la difesa del prefetto: 'La cornice di sicurezza predisposta era adeguata' ...con ' un ringraziamento anche alle donne e agli uomini delle Forze dell'ordine - e solidarietà a ... procedendo all'arresto dei criminali nelle ore immediatamente successive alla manifestazione. È ...

