Sociale | “ok” della Commissione Sanità alla proposta di legge sull’invecchiamento attivo

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Con laregionale n. 232 concernente le ‘Norme a tutelapromozione evalorizzazione dell’invecchiamento‘ siamo quasi giunti all’obiettivo. Ladi, che mi vede prima firmataria, ha infatti ottenuto l’approvazione definitivaed è pronta per la votazione finale in aula”. Così in una nota la capogruppoLista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni. “Una tappa fondamentale, – spiega la Capogruppo – frutto di un lavoro corale iniziato primapandemia su un testo elaborato insieme ai sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, che ha poi necessariamente subito una revisione e un’accelerazione col Covid-19, ...

Advertising

CarloCalenda : Ho portato la mia solidarietà e quella di ?@Azione_it? al presidio della ?@cgilnazionale?. Aderiremo alla manifesta… - GBenamati : Assaltare la sede sindacale della #Cgil guidati da #ForzaNuova non è protesta sociale. E’ squadrismo fascista. Deve… - LaStampa : Covid, la settimana della svolta: dalla fine del distanziamento sociale al Green Pass - riccardogguerra : @AlessandroPipi4 @stebaraz @Moonlightshad1 @RobertoBurioni @ilfoglio_it Veltroni, quello della famosa delibera 2007… - LorenzinaMoro : RT @CasaLettori: art.3 della nostra costituzione: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza dist… -

Ultime Notizie dalla rete : Sociale della

left

La prima attiene alla efficaciaspesa. La spesaè utile non solo se crea sollievo, ma anche se quel sollievo è l'inizio di un processo di vero benessere duraturo per la persona umana. ...Un disegno ancor prima che politico, di controllo. 7 giugno : 'Il danno peggiore riguarda la testa ed il cuoregente, resa inaffettiva, distante e che adesso, plagiata a dovere, ...Marco Dotti sarà il nuovo direttore editoriale di Emi-Editrice missionaria italiana. Dotti, 49 anni, docente di Professioni dell'editoria presso l'Università di Pavia, è stato per oltre dieci anni "fi ...Una settimana ricca di eventi. Si chiuderà ufficialmente la lunghissima Estate Sangavinese 2021 con le ultime due presentazioni letterarie e ci sarà spazio per convegni sulla salute e appuntamenti tea ...