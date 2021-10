Snam | rinnovato programma di finanziamento EMTN Il 29 11 nuovo piano strategico

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diha deliberato il rinnovo annuale delEuro Medium Term Notes (), avviato nel 2012, incrementando il controvalore massimo complessivo a 12 miliardi di euro dagli 11 miliardi iniziali, “anche al fine di garantire alla società maggiore flessibilità in condizioni di mercato favorevoli”, sottolinea la società. Ad oggi, nell’ambito del, sono stati emessi prestiti obbligazionari per circa 8,7 miliardi di euro. Di conseguenza, il CdA ha deliberato l’emissione, da eseguirsi entro l’11 ottobre 2022, di uno o più ulteriori prestiti obbligazionari, per un importo massimo di 3,26 miliardi di euro, maggiorato dell’ammontare corrispondente alle obbligazioni eventualmente rimborsate nel corso dello stesso periodo, da collocare presso ...