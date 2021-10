Smart worker, il videogame per migliorare la relazione con i colleghi (Di lunedì 11 ottobre 2021) È un sondaggio Swg del Ministero per la Pubblica Amministrazione sullo smart working a rivelare che il 53% dei dipendenti intervistati apprezzerebbe il ritorno in ufficio. Inoltre, dal campione – composto da 800 persone – è emerso che il 39% parteggerebbe per le forme ibride: molto meno rispetto al 2020, in cui la modalità di lavoro mista era preferita da più di 5 dipendenti ogni 10 – il 53%. E sebbene siano in molti ad affermare che la qualità delle relazioni sociali sia peggiorata a causa del lavoro agile, sembrerebbero essere notevoli i miglioramenti in relazione al tempo libero disponibile, il livello di produttività, il rapporto con i familiari e i risparmi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 ottobre 2021) È un sondaggio Swg del Ministero per la Pubblica Amministrazione sullo smart working a rivelare che il 53% dei dipendenti intervistati apprezzerebbe il ritorno in ufficio. Inoltre, dal campione – composto da 800 persone – è emerso che il 39% parteggerebbe per le forme ibride: molto meno rispetto al 2020, in cui la modalità di lavoro mista era preferita da più di 5 dipendenti ogni 10 – il 53%. E sebbene siano in molti ad affermare che la qualità delle relazioni sociali sia peggiorata a causa del lavoro agile, sembrerebbero essere notevoli i miglioramenti in relazione al tempo libero disponibile, il livello di produttività, il rapporto con i familiari e i risparmi.

Interactive Stories sfrutta le potenzialità dello storytelling e le fondamenta della gamification per realizzare esperienze ad alto contenuto emotivo per i dipendenti delle aziende

