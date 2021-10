Skoda Slavia - Prime immagini della berlina per l' India

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Laha svelato ledestinata al mercatono sviluppata nell'ambitostrategia di espansione denominata2.0. Per il momento, la vettura è stata mostrata solo rivestita da una vistosa camuffatura realizzata da un appassionato che, tramite un concorso, è stato selezionato e sarà invitato a Praga per incontrare il team di designCasa.e Kushaq nella fabbrica di Pune.realizzerà lasul pianale Mqb A0-IN: una variante specificapiattaforma modulare del gruppo Volkswagen che sarà prodotta nella fabbrica di Pune. Qui, oltre questo nuovo modello, sarà assemblata anche la Suv ...

sarà la seconda vettura del marchio, dopo la Kushaq , a debuttare sul mercato indiano come parte del progetto INDIA 2.0 . Si tratta di una berlina che dovrebbe essere presentata ...Uno degli esempi più recenti è lo sviluppo dellache dovrebbe essere un rebrand della Volkswagen Virtus. Citroën: entrambi i misteriosi modelli potrebbero avere una lunghezza superiore ...La Skoda ha svelato le prime immagini della Slavia, berlina destinata al mercato indiano sviluppata nell'ambito della strategia di espansione denominata India 2.0. Per il momento, la vettura è stata m ...Skoda Slavia sarà la seconda vettura del marchio, dopo la Kushaq, a debuttare sul mercato indiano come parte del progetto INDIA 2.0. Si tratta di una berlina che dovrebbe essere presentata ufficialmen ...