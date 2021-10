Singapore Airlines | voli senza quarantena da Malpensa

Advertising

GvLive : Il Gruppo Singapore Airlines ha ampliato il suo network di vaccinated travel lane (Vtl) a 14 città, tra cui Milano… - scureggione : RT @MD80it: Il Gruppo Singapore Airlines estende il proprio network Vaccinated Travel Lane - MD80it : Il Gruppo Singapore Airlines estende il proprio network Vaccinated Travel Lane -

Ultime Notizie dalla rete : Singapore Airlines

il Giornale

L'indice Ftse Straits Times diè sulla parità dopo che le autorità locali hanno ...i risultati registrati tra luglio e settembre saranno BlackRock e JP Morgan assieme a Delta. In ...Il conglomerato indiano è comunque presente anche ora nel settore delle aerolinee, perché gestisce la Vistara in cooperazione cone AirAsia India con la malaysiana AirAsia. E' la ...Il governo di Singapore annuncia l’allentamento delle restrizioni per i viaggiatori provenienti dall’Italia, a partire dal 19 ottobre ...Esteso all'Italia e ad altri Paesi il protocollo Vaccined Travel Lane. La compagnia aerea aumenterà anche i collegamenti diretti sia da Milano che da Roma ...