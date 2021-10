Silvio Berlusconi: vi ricordate la prima moglie? Eccola oggi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Berlusconi ha avuto moltissime relazioni nel corso della sua vita, ma vi ricordate la prima moglie in assoluto dell’ex Premier? Silvio Berlusconi, oltre che per gli scandali politici, è caduto spesso al centro del gossip per le sue turbolente relazioni amorose. Nel corso della sua vita infatti, sono state molte le donne che hanno attirato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 11 ottobre 2021)ha avuto moltissime relazioni nel corso della sua vita, ma vilain assoluto dell’ex Premier?, oltre che per gli scandali politici, è caduto spesso al centro del gossip per le sue turbolente relazioni amorose. Nel corso della sua vita infatti, sono state molte le donne che hanno attirato L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

NicolaMorra63 : ''Se si chiede una pressione del 50% ognuno si sentirà moralmente autorizzato ad evadere''. Così nel 2004 Silvio B… - fattoquotidiano : LE FOTO RIDICOLE Come è possibile che un uomo generoso come Silvio Berlusconi non abbia intorno nessuno che gli di… - Corriere : Merkel a Berlusconi: «Auguri, caro Silvio: il tuo contributo alla politica è stato essenziale» - worldernest : @VittorioXlater Io mi ricordo un certo Berlusconi, Silvio mi pare, che qualche affaruccio in giro, a parte le cene… - lucat1674 : ....A COMINCIAR DAGLI ESTREMISTI O DAI POVERI POLLI, DI DESTRA E PER POI FINIRE A QUEL VERME DI silvio berlusconi, CON LE SUE MERDE! -