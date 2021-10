Sequestrato il sito di Forza Nuova | l’intervento della Polizia Postale

(Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA – La, su disposizioneProcura di Roma, hailinternet di. Il provvedimento è scattato nell’ambito dell’inchiesta dei pm capitolini sul corteo dei no Green pass di sabato scorso. Gli inquirenti procedono per il reato di istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici. L'articolo proviene da Firenze Post.

L'accusa è di istigazione a delinquere aggravato dall'utilizzo di strumenti informatici o telematici Forza Nuova,internetsu disposizione della Procura di Roma dalla Polizia Postale. Il provvedimento è scattato nell'ambito dell'inchiesta dei pm capitolini sul corteo dei no Green pass di sabato ...FN, oscuratointernet A piazzale Clodio sono stati dunque avviati due procedimenti, mentre la polizia Postale ha eseguito un provvedimento di sequestro deldi Forza Nuova per istigazione a ...Lo scioglimento di Forza Nuova, come da mozione presentata in Parlamento, è possibile grazie alla legge Scelba del 20 giugno 1952. La risposta ai numerosi dubbi in merito alla possibilità di scioglime ...ROMA (ITALPRESS) - La Polizia postale ha sequestrato e oscurato, con provvedimento della Procura della Repubblica di Roma, il sito di Forza Nuova. Il provv ...