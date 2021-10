Sentenza e atto del Viminale o decreto del Governo: due vie per sciogliere Forza Nuova (Di lunedì 11 ottobre 2021) La richiesta è trasversale: dopo la devastazione della sede nazionale della Cgil, politica, sindacati, comuni cittadini fanno appello al Governo affinché sciolga Forza Nuova e tutte le formazioni dell’estrema destra neofascista. Il Partito democratico ha presentato una mozione che va in questo senso. Lo scioglimento è possibile, studiosi e cittadini - tanti di questi erano in Corso d’Italia, a Roma, per mostrare solidarietà al sindacato guidato da Landini - ricordano che già la Costituzione dà un’indicazione in questo senso. Ma qual è il meccanismo? Quando è possibile lo scioglimento? E in che modo? Per rispondere a queste domande bisogna partire, appunto, dalla Carta costituzionale: la XII disposizione transitoria e finale preclude la possibilità di ricostituire il partito fascista. ”È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) La richiesta è trasversale: dopo la devastazione della sede nazionale della Cgil, politica, sindacati, comuni cittadini fanno appello alaffinché sciolgae tutte le formazioni dell’estrema destra neofascista. Il Partito democratico ha presentato una mozione che va in questo senso. Lo scioglimento è possibile, studiosi e cittadini - tanti di questi erano in Corso d’Italia, a Roma, per mostrare solidarietà al sindacato guidato da Landini - ricordano che già la Costituzione dà un’indicazione in questo senso. Ma qual è il meccanismo? Quando è possibile lo scioglimento? E in che modo? Per rispondere a queste domande bisogna partire, appunto, dalla Carta costituzionale: la XII disposizione transitoria e finale preclude la possibilità di ricostituire il partito fascista. ”È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi ...

