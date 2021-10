Secondo il costituzionalista Clementi | il governo può sciogliere subito Forza Nuova

(Di lunedì 11 ottobre 2021) l leader Partito democratico Enrico Letta e la presidente Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, chiedono aldi mettere fuorilegge, il partito che rivendica l’assalto alla sede nazionale della Cgil. Ma è possibile? Francesco, professore di Diritto pubblico comparato all’Università di Perugia, alla Stampa risponde di sì. Anzi, l’esecutivo può farlo, anche per decreto. Fin qui peròè stato un movimento che ha potuto persino presentarsi alle elezioni. «L’applicazione dell’articolo 49 della Costituzione impone di tutelare anche movimenti come quello. In Germania, ad esempio, le regole sono più rigide», dice. In Italia, il divieto di ricostituzione del partito fascista è previsto dalla «dodicesima ...

Linkiesta.it

Non le sembra esagerato? Unpolacco, Tomasz Tadeusz Koncewicz, ha coniato il ... La terza parte è la conseguenza logica della prima, ovvero l'affermazionela quale tutte le ...... ma il pluralismo è il sale della democrazia, come spiega all'Adnkronos il...la sentenza numero 1 del 1957 della corte costituzionale 'l'apologia del fascismo, per assumere ...Dopo gli scontri di Roma c’è chi invoca lo scioglimento di Forza Nuova, ma il pluralismo è il sale della democrazia, come spiega all’Adnkronos il costituzionalista Alfonso Celotto. “La Costituzione è ...Non mancano di certo gli elementi per poter avviare un'istruttoria per giungere allo scioglimento di Forza Nuova. Lo spiega all'Adnkronos, all'indomani dell'assalto alla sede della Cgil a Roma, Antoni ...