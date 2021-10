“Se ci fosse stato Nedved nella finale del 2003 avrebbe vinto la Juventus”: le parole del tecnico! (Di lunedì 11 ottobre 2021) Intervenuto ai microfoni del Festival dello Sport, Marcello Lippi, ex tecnico della Juventus, ha raccontato tanti aneddoti della sua esperienza nel mondo del calcio. Alla domanda da parte di un giornalista “Quale giocatore porteresti sempre con te?“, l’ex tecnico ha risposto: Lippi Juventus Italia “Sono convinto che nel 2003, durante la finale di Champions Milan-Juventus se ci fosse stato Nedved, avremmo vinto noi. La partita più importante della mia vita lo giocherei proprio con lui”, ha dichiarato Lippi. LEGGI ANCHE: Juventus, si tenta il colpo a zero! Incontro con Mendes decisivo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021) Intervenuto ai microfoni del Festival dello Sport, Marcello Lippi, ex tecnico della, ha raccontato tanti aneddoti della sua esperienza nel mondo del calcio. Alla domanda da parte di un giornalista “Quale giocatore porteresti sempre con te?“, l’ex tecnico ha risposto: LippiItalia “Sono conche nel, durante ladi Champions Milan-se ci, avremmonoi. La partita più importante della mia vita lo giocherei proprio con lui”, ha dichiarato Lippi. LEGGI ANCHE:, si tenta il colpo a zero! Incontro con Mendes decisivo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

