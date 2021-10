Scuola: "Rischio boom di assenze perché è complicato trovare posto per il tampone" (Di lunedì 11 ottobre 2021) boom di assenze a Scuola per via della difficoltà di prenotare il tampone ? È il timore di alcuni dirigenti scolastici, che dunque lanciano il loro sos alle istituzioni: "Siccome dal 15 ottobre il ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 ottobre 2021)diper via della difficoltà di prenotare il? È il timore di alcuni dirigenti scolastici, che dunque lanciano il loro sos alle istituzioni: "Siccome dal 15 ottobre il ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Non dimentichiamo che da 22 giorni le ragazze afghane non possono andare a scuola. Non dimentichiamo che migliaia d… - _Nico_Piro_ : Non dimentichiamo che -da 21 giorni alle bimbe afghane viene impedito di andare a scuola -migliaia di afghani a ri… - _Nico_Piro_ : Non dimentichiamo che da 17 giorni le bambine afghane non vanno a scuola. Non dimentichiamo che migliaia di persone… - Agenzia_Ansa : Quarantene a scuola, la Cisl: 'Rischio violazione privacy'. Il nuovo documento in elaborazione non convince i sinda… - daybinary : Quarantene a scuola, la Cisl: “Rischio violazione privacy” -