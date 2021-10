Scuola, preside Ite Tosi: “no green pass ad attività obbligatorie esterne come Alternanza” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Bisogna avere il coraggio di scegliere cosa fare con i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che non sono obbligati a possedere il green pass per entrare a Scuola ma che invece per attività obbligatorie come l’Alternanza Scuola-lavoro (Pcto – ndr) sono costretti ad averlo. E noi dirigenti scolastici siamo forzati a dirgli che senza certificazione verde non saranno accolti dalle aziende”. Ne parla con l’Adnkronos la Dirigente scolastica presso l’Ite Tosi di Busto Arsizio Amanda Ferrario, che sollecitando l’attenzione del Ministero dell’Istruzione e delle Istituzioni afferma: “qualcuno si assuma la responsabilità di dire che le attività didattiche obbligatorie al di fuori della Scuola non ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Bisogna avere il coraggio di scegliere cosa fare con i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che non sono obbligati a possedere ilper entrare ama che invece perl’-lavoro (Pcto – ndr) sono costretti ad averlo. E noi dirigenti scolastici siamo forzati a dirgli che senza certificazione verde non saranno accolti dalle aziende”. Ne parla con l’Adnkronos la Dirigente scolastica presso l’Itedi Busto Arsizio Amanda Ferrario, che sollecitando l’attenzione del Ministero dell’Istruzione e delle Istituzioni afferma: “qualcuno si assuma la responsabilità di dire che ledidatticheal di fuori dellanon ...

TV7Benevento : Scuola, preside Ite Tosi: 'no green pass ad attività obbligatorie esterne come Alternanza'... - italiaserait : Scuola, preside Ite Tosi: “no green pass ad attività obbligatorie esterne come Alternanza” - fisco24_info : Scuola, preside Ite Tosi: 'no green pass ad attività obbligatorie esterne come Alternanza': 'Un controsenso che cos… - notrimo : @jumptarvo nella scuola sono il preside - MilanoSpia : Milano, scuola di via Vivaio: «L’affitto è caro, rischio trasloco». L’ultimo appello di genitori e preside… -