Scuola, nuove regole per evitare la DAD: come funziona la quarantena (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il tanto temuto inizio delle lezioni non ha avuto l'effetto negativo che ci si aspettava sui numeri dei contagi. Una buona notizia, considerato il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, in cui a ottobre si discuteva già di quali regioni far tornare in zona rossa. Merito dei vaccini, che hanno ridotto la diffusione del virus e soprattutto l'incidenza sui ricoveri. Per questo motivo il governo starebbe pensando di allentare le misure che riguardano le scuole e il protocollo finora adottato quando si verifica un caso positivo in una classe. L'idea è quella di andare "verso un contenimento della quarantena per chi è vaccinato", come ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che ha anticipato i punti principali delle nuove direttive che potrebbero presto diventare effettive.

