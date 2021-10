Scuola, le nuove regole della quarantena per evitare la Dad (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il proposito è quello di andare «verso un contenimento della quarantena per chi è vaccinato». Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha anticipato i punti che, secondo le ipotesi, saranno indicati nel documento ufficiale preparato dal ministero della Salute, dell’Istruzione e dell’Istituto superiore della sanità per cambiare le regole della quarantena a scuola e per evitare il più possibile l’interruzione della didattica in presenza. Il via libera arriverà dopo l’ok delle Regioni, atteso in settimana. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il proposito è quello di andare «verso un contenimento della quarantena per chi è vaccinato». Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha anticipato i punti che, secondo le ipotesi, saranno indicati nel documento ufficiale preparato dal ministero della Salute, dell’Istruzione e dell’Istituto superiore della sanità per cambiare le regole della quarantena a scuola e per evitare il più possibile l’interruzione della didattica in presenza. Il via libera arriverà dopo l’ok delle Regioni, atteso in settimana.

