Scuola, costituzionalista Guzzetta: "si esonerino studenti da obbligo Green pass in attività curriculari esterne" (Di lunedì 11 ottobre 2021) O si cambia la legge e si stabilisce che gli studenti sono esonerati dall'obbligo di Green pass anche nelle attività curriculari esterne alla Scuola, oppure il Governo deve farsi carico della previsione costituzionale del principio della gratuità della Scuola pubblica. Ne parla con l'Adnkronos il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma Tor Vergata. "L'obbligo di Green pass in attività didattiche al di fuori della Scuola, obbligatorie o di estensione dell'offerta formativa, che impongono ai ragazzi non vaccinati una spesa per i tamponi è ...

