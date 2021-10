Scossa di terremoto alle Hawaii | magnitudo 6 2 | nessun rischio tsunami

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Quasi duemila i residenti che hanno riferito di aver avvertito il, come riporta Usa Today. Non sono stati segnalati feriti. Il servizio meteorologico nazionale di Honolulu ha affermato che ...

LE ULTIME NOTIZIE Worlddialle Hawaii: magnitudo 6.2, nessun rischio tsunami 11 Ottobre 2021 Due scosse di, di magnitudo 6.1 e 6.2, si sono registrate al largo delle isole ...Due forte scosse dihanno colpito la principale isola delle Hawaii, Big Island. Lo US Geological Survey riporta che la prima, avvenuta 17 miglia a sud di Naalehu, ha avuto una magnitudo di 6,1, la seconda, ...Due scosse di terremoto, di magnitudo 6.1 e 6.2, si sono registrate al largo delle isole delle Hawaii, a sud di Big Island. Lo rende noto l'US Geological Surve ...Scossa di terremoto a Chignik, Stati Uniti d'America. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.9, si è verificata alle ore 01:10 (ore 11:10 in Italia) con epicentro nei pressi di C ...