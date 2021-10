Scontri Roma, alta tensione tra il Pd e Giorgia Meloni | Provenzano: "Ambiguità della leader di FdI la pone fuori dall'arco repubblicano" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Giorgia Meloni ha avuto 'l'occasione di tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, ma non l'ha fatto'. Non una mezzi termini il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano , attaccando la leader ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021)ha avuto 'l'occasione di tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, ma non l'ha fatto'. Non una mezzi termini il vicesegretario del Pd, Peppe, attaccando la...

Advertising

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - GassmanGassmann : …scontri Roma e Milano, tutto già visto ,tutto già detto. P.P.P. - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - Paola30502511 : RT @SkyTG24: Dopo gli scontri registrati a #Roma sabato scorso durante la manifestazione dei no Green pass, il Pd ha presentato alla Camera… - FinoGinofino : RT @viaggrego: #Scontri a #Roma, #Viganò: “I veri #violenti sono nelle #Istituzioni. Stanno instaurando una #Tirannide Globale” (#Video) ht… -