Scontri no green pass a Roma, la linea Draghi dopo le violenze: stretta sulle manifestazioni e luoghi a rischio presidiati (Di lunedì 11 ottobre 2021) dopo il corteo no green pass di sabato, culminato nell’assalto alla Cgil, il via libera alle manifestazioni dovrà arrivare dopo una valutazione rigorosa dei rischi. Il premier: «Quattro facinorosi non possono tenere in scacco le istituzioni». Le telefonate con la ministra dell’Interno Lamorgese per capire gli errori Leggi su corriere (Di lunedì 11 ottobre 2021)il corteo nodi sabato, culminato nell’assalto alla Cgil, il via libera alledovrà arrivareuna valutazione rigorosa dei rischi. Il premier: «Quattro facinorosi non possono tenere in scacco le istituzioni». Le telefonate con la ministra dell’Interno Lamorgese per capire gli errori

Advertising

fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - sbonaccini : Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Fo… - SilviaZavagno : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Fermatevi prima che sia troppo tardi Non usate pochi violenti per occultare il green c… - John64241324 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Fermatevi prima che sia troppo tardi Non usate pochi violenti per occultare il green c… -