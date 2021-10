Scontri no green pass a Roma | la linea Draghi dopo le violenze | stretta sulle manifestazioni e luoghi a rischio presidiati

(Di lunedì 11 ottobre 2021)il corteo nodi sabato, culminato nell’assalto alla Cgil, il via libera alledovrà arrivareuna valutazione rigorosa dei rischi. Il premier: «Quattro facinorosi non possono tenere in scacco le istituzioni». Le telefonate con la ministra dell’Interno Lamorgese per capire gli errori

Advertising

fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - sbonaccini : Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Fo… - ARIZONA49 : RT @a_meluzzi: Ma che sorpresa, a Milano i violenti contro il green pass erano anarchici. E la sinistra tace - Il Tempo - alets2057 : RT @tempoweb: Ma che sorpresa, a #Milano i violenti contro il #greenpass erano #anarchici. E la sinistra tace #scontri #manifestazioni #ilt… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri green

Modena, 11 ottobre 2021 - Tra gli arrestati a Roma (12 e uno a Milano) per glidi sabato in piazza del Popolo e la devastazione della sede della Cgil c'è anche il ...no al vaccino e al...E' la stretta sui cortei decisa da Palazzo Chigi , dopo che la manifestazione 'Nopass' di Roma è sfociata ine violenze. 'Occorre dimostrare che lo Stato c'è - è la linea tracciata da ...Altri 600 “cani sciolti” identificati, mentre Fn lancia un avvertimento minaccioso: “La rivoluzione non si ferma, il popolo ha alzato il livello dello scontro” ...Scontri a Roma, Forza Nuova annuncia altre proteste anti Green pass Il movimento di estrema destra, per cui è stato richiesto a gran voce lo scioglimento, ha annunciato nuovi scontri contro le misure ...