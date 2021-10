Scontri di Roma, il prefetto: "Attacco a sede Cgil è atto eversivo" (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Alcuni appartenenti a Forza Nuova, con un gesto oltremodo proditorio, hanno deviato dal percorso intrapreso dai partecipanti per il deflusso, e dopo aver tentato ripetute azioni di forza, hanno perpetrato un vile e violento Attacco, invadendo la sede della Cgil e riuscendo a forzare la barriera che le Forze di polizia avevano eretto a protezione dell’ingresso”. Lo afferma in una nota il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, in riferimento agli Scontri avvenuti sabato a Roma. “L’invasione ha avuto durata limitata, con le Forze dell’ordine che successivamente riuscivano a liberare l’immobile prima che i danni si aggravassero ulteriormente, ma è stata in ogni caso - afferma il prefetto della Capitale - sufficiente per evocare di per sé i momenti più bui ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Alcuni appartenenti a Forza Nuova, con un gesto oltremodo proditorio, hanno deviato dal percorso intrapreso dai partecipanti per il deflusso, e dopo aver tentato ripetute azioni di forza, hanno perpetrato un vile e violento, invadendo ladellae riuscendo a forzare la barriera che le Forze di polizia avevano eretto a protezione dell’ingresso”. Lo afferma in una nota ildi, Matteo Piantedosi, in riferimento agliavvenuti sabato a. “L’invasione ha avuto durata limitata, con le Forze dell’ordine che successivamente riuscivano a liberare l’immobile prima che i danni si aggravassero ulteriormente, ma è stata in ogni caso - afferma ildella Capitale - sufficiente per evocare di per sé i momenti più bui ...

