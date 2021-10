Scontri a Roma sul green pass | parla il primario | ‘Impedito l' accesso nella sala emergenze’

Advertising

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - GassmanGassmann : …scontri Roma e Milano, tutto già visto ,tutto già detto. P.P.P. - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - MAXITALY_69 : RT @fanpage: Il direttore del policlinico #UmbertoI di Roma, preso d'assalto da #novax e #nogreenpass dopo gli scontri di sabato, commenta… - Leaderdelsettor : RT @sole24ore: Scontri a #Roma: polizia “disarmata” le norme in piazza risalgono al 1931: -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Roma

Non soloe violenze per le strade di. Un gruppo di circa 30 manifestanti 'no green pass' ha preso d'assalto nella serata di sabato il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, dove era stato ..."La sala emergenze era isolata, se fosse arrivato un paziente grave, in quei minuti l'accesso sarebbe stato impedito. Mai vista una tale furia". A raccontarlo, in un'intervista al Corriere della Sera ,...Il premio Oscar Jared Leto rivela di essersi ritrovato nel bel mezzo degli scontri dei no Green Pass a Roma. Ecco foto e video!Dall’Irpinia culla della Dc alla gestione della linea dura anti-migranti dell’allora ministro dell’Interno della Lega, per cui finì al centro delle polemiche dal mondo Dem. Ritratto di Matteo Piantedo ...