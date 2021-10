Scontri a Roma: l'Ue condanna le violenze, no comment sui motivi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Pur 'non commentando nello specifico' i motivi e le circostanze dell'assalto dalla sede della Cgil a Roma da parte di No Green pass ed estrema destra, l'Ue ha condannato le violenze. 'Nessuno può ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) Pur 'nonando nello specifico' ie le circostanze dell'assalto dalla sede della Cgil ada parte di No Green pass ed estrema destra, l'Ue hato le. 'Nessuno può ...

