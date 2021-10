Scontri a Roma, la Procura apre due inchieste. Draghi alla sede della Cgil abbraccia Landini (Di lunedì 11 ottobre 2021) Assalto alla Capitale, mentre Draghi incontra Landini alla Cgil, sono due i fascicoli di indagine avviati dalla Procura Romana in relazione agli Scontri avvenuti sabato nel cuore di... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 11 ottobre 2021) AssaltoCapitale, mentreincontra, sono due i fascicoli di indagine avviati dna in relazione agliavvenuti sabato nel cuore di...

Advertising

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - GassmanGassmann : …scontri Roma e Milano, tutto già visto ,tutto già detto. P.P.P. - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - scichi : No Green Pass e scontri a Roma, Draghi alla Cgil da Landini: 'Il passato non deve tornare'. L'abbraccio tra i due… - Corriere : Draghi alla Cgil dopo l’assalto di sabato, Landini: «Il passato non deve tornare» -