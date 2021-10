Scontri a Roma, Draghi nella sede della Cgil abbraccia Landini. E il Copasir sentirà Lamorgese (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è andato a sorpresa alla sede nazionale della Cgil in Corso d’Italia per portare la sua solidarietà e quella del governo al sindacato dopo gli attacchi di sabato scorso. Il premier, che al suo arrivo ha ricevuto un applauso dei dipendenti, è stato accolto dal segretario generale, Maurizio Landini. I due si sono salutati con un abbraccio. Draghi ha visitato i locali della Cgil e ha avuto un colloquio di 35 minuti con Landini. All’esterno della sede della Cgil Draghi ha stretto la mano a parecchi iscritti che erano al lato dell’ingresso e che lo hanno applaudito e si è infine fatto fotografare con ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, è andato a sorpresa allanazionalein Corso d’Italia per portare la sua solidarietà e quella del governo al sindacato dopo gli attacchi di sabato scorso. Il premier, che al suo arrivo ha ricevuto un applauso dei dipendenti, è stato accolto dal segretario generale, Maurizio. I due si sono salutati con un abbraccio.ha visitato i localie ha avuto un colloquio di 35 minuti con. All’esternoha stretto la mano a parecchi iscritti che erano al lato dell’ingresso e che lo hanno applaudito e si è infine fatto fotografare con ...

Advertising

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - GassmanGassmann : …scontri Roma e Milano, tutto già visto ,tutto già detto. P.P.P. - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - Paola30502511 : RT @SkyTG24: Dopo gli scontri registrati a #Roma sabato scorso durante la manifestazione dei no Green pass, il Pd ha presentato alla Camera… - FinoGinofino : RT @viaggrego: #Scontri a #Roma, #Viganò: “I veri #violenti sono nelle #Istituzioni. Stanno instaurando una #Tirannide Globale” (#Video) ht… -