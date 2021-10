Scontri a Roma, denunciato il poliziotto che ha picchiato un manifestante (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un agente di polizia si è presentato spontaneamente questa mattina in Questura dopo essere stato immortalato in un video in cui colpisce un manifestante a terra durante la manifestazione di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un agente di polizia si è presentato spontaneamente questa mattina in Questura dopo essere stato immortalato in un video in cui colpisce una terra durante la manifestazione di...

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Roma No Green pass Roma, denunciato agente ripreso mentre colpisce manifestante Dopo gli scontri con i no Green pass a Roma di sabato scorso, 'questa mattina si è spontaneamente presentato in Questura il poliziotto ripreso in un video mentre colpisce un manifestante; dello stesso agente ...

Green Pass, arrestati i leader di Forza Nuova Castellino e Fiore Come comunica la Questura di Roma, sono in corso ulteriori attività di indagine e di verifica dei ... Sono 38 gli appartenenti alle forze dell'ordine rimasti feriti durante gli scontri. Tra questi un ...

Scontri a Roma, c'è il primo scarcerato. Il Viminale prepara la "stretta" su gruppi no-vax QUOTIDIANO NAZIONALE Poliziotto infiltrato negli scontri? Il Viminale avvia accertamenti sui filmati. Ecco il video incriminato «Nella giornata ieri - specifica la Questura di Roma - è circolato un post sui canali social che riconduceva tali condotte ad un dirigente della Polizia di Stato, il quale è invece risultato del tutto ...

Scontri a Roma, denunciato il poliziotto che ha picchiato un manifestante Il poliziotto sarà segnalato all'autorità giudiziaria che ne valuterà l'operato. L'autore del post è stato denunciato per diffamazione e calunnia In altre immagini lo si vede mentre si trova tra i man ...

