Sciopero scuola dal 15 al 20 ottobre. Nota (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con Nota DFP-65695-P05/10/2021, ha comunicato che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – conDFP-65695-P05/10/2021, ha comunicato che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “logenerale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 152021 alle ore 00,00 del 202021” L'articolo .

