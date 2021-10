Sciopero Generale | oggi 11 ottobre fermi treni | aerei e trasporti

(Di lunedì 11 ottobre 2021) . Garantite alcune fasce orarie per, lunedì 11, è in corso lonazionale, che ha preso avvio dalle ore 21 di ieri, domenica 10. A subire maggiori ripercussioni è sicuramente il comparto dei, nonostante siano state garantite le fasce orarie. Gli orari tutelati per glivanno dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Loriguarda “tutte le organizzazioni sindacali conflittuali, alternative e di base si preannuncia partecipatissimo in tutto il Paese, a maggior ragione dopo le violenze dello squadrismo fascista di sabato a Roma“. Rientrano nello40 categorie di lavoratori. Ecco cosa rivendicano i Cobas con questo ...

fattoquotidiano : Dalle 21 scatta lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. Possibili disagi per trasporti, scuole e uffici… - MediasetTgcom24 : Sciopero generale lunedì 11 ottobre, trasporti a rischio: orari e fasce di garanzia #scioperogenerale… - fattoquotidiano : E’ iniziato lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato di base. Riguarda tutti i settori pubblici e priva… - jinchuckles : Tentare di viaggiare con due treni regionali quando c'è sciopero generale è la mia villain origin story - andreastoolbox : Sciopero generale 11 ottobre, trasporto pubblico a rischio: le fasce orarie garantite | Sky TG24… -

oggi indetto da Cobas, Usb e tutto il sindacalismo di base (Cub, Unicobas, Sgb, Orsa). In tutte le maggiori città italiane si terranno cortei, sit - in, flashmob. Attesi disagi nei ...È un lunedì nero sul fronte dei trasporti oggi, in occasione dellonazionale di 24 ore promosso da "tutte le organizzazioni sindacali conflittuali, alternative e di base', come si legge in un comunicato dell'Unione Sindacale di Base (Usb). Sono ...L’Unione Sindacale di Base ha indetto per oggi, lunedì 11 ottobre, uno sciopero generale nazionale di 24 ore che mette a rischio in particolare il settore dei trasporti: coinvolti dalla protesta anche ...Giornata complicata oggi per lo sciopero generale nazionale da Cobas, Usb e tutti i sindacati di base, Cub, Unicobas, Sgb, e Orsa. Dunque oggi l’Italia si ...