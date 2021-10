Sciopero generale nazionale A rischio per 24 ore trasporti | scuole e uffici pubblicici

Advertising

fattoquotidiano : Dalle 21 scatta lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. Possibili disagi per trasporti, scuole e uffici… - MediasetTgcom24 : Sciopero generale lunedì 11 ottobre, trasporti a rischio: orari e fasce di garanzia #scioperogenerale… - TgrRaiFVG : Lunedì di sciopero generale. L’11 ottobre a Trieste due cortei, alle 10 e alle 15. Duecento agenti per tutelare la… - G_and_G_Gaming : Cobas e usb indicono lo sciopero generale. Scemi e più scemi. - bredaglia : RT @universumvici: Solidarietà a un sindacato dalla grande storia però, se non riesci a proclamare uno sciopero generale potente nemmeno qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale

Il Fatto Quotidiano

E' iniziato in tutta Italia lonazionale di 24 ore previsto per oggi, così come proclamato da tutti i sindacati di base. Sarà una giornata di passione in particolare per tutti i pendolari e gli studenti che ...... ma va molto oltre, verso un terreno al momento incognito: quanti tranvieri, autisti, macchinisti dell'Atm e ferrovieri di Trenord intendono portare sul posto di lavoro la piùprotesta ...Autovelox e telelaser per il controllo della velocità a Verona. Proseguono i controlli settimanali della Polizia Locale con l’obiettivo di contrastare la velocità eccessiva ...Sciopero generale oggi indetto dai Cobas e da altri sindacati di base per tutta la giornata : riguarda tutto il territorio nazionale sia per i lavoratori ...