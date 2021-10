Sciopero generale a Torino, lancio di uova contro le forze dell’ordine sotto il Comune – Video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Allo Sciopero generale di Torino hanno partecipato circa 2mila di persone, che hanno bloccato il centro città partendo dalla stazione Porta Nuova. sotto il Comune c’è stato un lancio di uova contro le forze dell’ordine che presidiava il Palazzo. Oltre ai sindacati anche i movimenti No Green Pass, No Tav e studenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Allodihanno partecipato circa 2mila di persone, che hanno bloccato il centro città partendo dalla stazione Porta Nilc’è stato undileche presidiava il Palazzo. Oltre ai sindacati anche i movimenti No Green Pass, No Tav e studenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sciopero generale, i sindacati di base bloccano il porto di Napoli. Fermato per un'ora con conseguente traffico in… - fattoquotidiano : E’ iniziato lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato di base. Riguarda tutti i settori pubblici e priva… - fattoquotidiano : Sciopero generale dei sindacati di base, ecco le fasce protette per il trasporto locale e i treni regionali. Garant… - manuel_y_jesus_ : RT @maiameraime: @dottorbarbieri Da Telegram ora:1) blocco a Genova dei portuali in sciopero e traffico in tilt 2) manifestazione Unione Si… - ilfattovideo : Sciopero generale a Torino, lancio di uova contro le forze dell’ordine sotto il Comune – Video -