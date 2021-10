Sciopero generale, a Genova 3mila persone sotto la sede di Confindustria: “Draghi ascolti i lavoratori e non solo gli industriali” – Video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Anche a Genova come nel resto d’Italia sono scesi in piazza i lavoratori dei sindacati di base per lo Sciopero generale. Principalmente trainati da SiCobas e Usb, oltre 3mila manifestanti hanno attraversato (e bloccato) la città dalle prime ore del mattino per contestare gli effetti sul lavoro che, secondo le tesi delle organizzazioni sindacali, hanno e avranno le politiche del governo Draghi. “Sblocco dei licenziamenti, delocalizzazioni e costi di una transizione ecologica che rischiano di abbattersi solo sui lavoratori” sono alcuni dei temi che rimarca chi si alterna al microfono in testa al corteo, ma anche critiche all’obbligo di green pass: “Non è chiaramente il primo problema, ma sicuramente è un provvedimento illegittimo che divide i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Anche acome nel resto d’Italia sono scesi in piazza idei sindacati di base per lo. Principalmente trainati da SiCobas e Usb, oltremanifestanti hanno attraversato (e bloccato) la città dalle prime ore del mattino per contestare gli effetti sul lavoro che, secondo le tesi delle organizzazioni sindacali, hanno e avranno le politiche del governo. “Sblocco dei licenziamenti, delocalizzazioni e costi di una transizione ecologica che rischiano di abbattersisui” sono alcuni dei temi che rimarca chi si alterna al microfono in testa al corteo, ma anche critiche all’obbligo di green pass: “Non è chiaramente il primo problema, ma sicuramente è un provvedimento illegittimo che divide i ...

Advertising

fattoquotidiano : E’ iniziato lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato di base. Riguarda tutti i settori pubblici e priva… - RaiNews : Indetto da Cobas, Usb e i sindacati di base at: - messveneto : Lavoro, lunedì sciopero generale: disagi nei trasporti e nelle scuole. E a Trieste sfila il corteo dei no green pas… - ilfattovideo : Sciopero generale, a Genova 3mila persone sotto la sede di Confindustria: “Draghi ascolti i lavoratori e non solo g… - giovannitrivel3 : RT @ResPubl79983835: ??ITALIA???? ~ TRIESTE ~ Grande manifestazione contro i GREEN PASS che diventeranno obbligatori il 15 ottobre. I port… -