Sciopero generale 11 ottobre | treni | aerei e trasporto pubblico coinvolti | fasce orarie garantite e motivi

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi l’Italia si ferma per unoindetto dai sindacati di base. Per l’intera giornata i trasporti, la scuola e gli uffici pubblici saranno interessati dalla protesta. In città, illocale dovrebbe comunque garantire alcune. L’iniziativa nasce per richiedere modifiche ai salari, ma anche aiuti per il “rilancio dello Stato sociale”., stop al: ie gliDalle 21 della serata di ieri, domenica 10, ilferroviario risulta bloccato. Per 24 ore dunque fino alle 21 di oggi, spiega Adnkronos, inon si muoveranno. Le ...