Sciopero dei trasporti a Roma oggi 11 ottobre: lunedì nero per la Capitale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo il weekend ad alta tensione, Roma si prepara ad un lunedì nero. oggi, lunedì 11 ottobre, i trasporti della Capitale si fermano. La Confederazione Cobas ha infatti proclamato uno Sciopero generale nazionale di 24 ore a cui hanno aderito separatamente Cobas Lp, Cub trasporti, Usb Lavoro Privato, Orsa. Risultato: i mezzi di trasporto pubblici capitolini sono a rischio. Assicurate le fasce di garanzia che vanno dall'inizio del turno fino alle 8.30, e dalle 17.00 fino alle 20.00. Nelle altre fasce orarie, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20 fino a fine servizio, invece, il servizio non è garantito per bus, metropolitane e tram. Ventiquattro ore di Sciopero che riguarderanno la rete Atac, la ...

