Sciopero 11 ottobre | a rischio tutto il settore dei trasporti

(Di lunedì 11 ottobre 2021)generale oggi 11: abus, metro, treni e aerei, manifestazioni nelle principali città italianegenerale oggi inil Paese. I sindacati di base hanno convocato manifestazioni nelle principali città italiane per tutta la giornata di oggi, lunedì 11. La mobilitazione coinvolge, scuola e uffici pubblici. Stop ai treni Si fermano i treni di Trenitalia e di Italo, sia a media che a lunga percorrenza. Nel caso di Trenitalia, l’azienda assicura servizi minimi di trasporto e ne pubblica una lista sul proprio sito. I treni che si trovano in viaggio ainiziato arriveranno comunque alla destinazione finale se raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Anche Italo ha ...

MediasetTgcom24 : Sciopero generale lunedì 11 ottobre, trasporti a rischio: orari e fasce di garanzia #scioperogenerale… - Corriere : Oggi lo sciopero dei trasporti, a Milano il rischio tranvieri no vax - Adnkronos : #Sciopero #11ottobre 2021: oggi stop treni, aerei e trasporti. - USB_PI : RT @UsbIstat: Nessuna agibilità ai fascisti e ai loro sodali. #SCIOPEROGENERALE #USB - avv_gr : RT @BarillariDav: Oggi sciopero nazionale dei sindacati di base. Alle 17 riunione organizzativa fuori dal Consiglio Regionale del Lazio. P… -

CAMPOBASSO . Il Partito Comunista del Molise aderisce convintamente allogenerale dell' undiciindetto dai sindacati di base, e scende in piazza per chiamare il popolo molisano alla lotta contro il governo delle banche, della grande finanza e dell'Ue, ...... quando gli operai delle miniere della regione entrarono in(e per la prima volta nella ... Successivamente furono gli studenti a scendere in piazza per la democrazia: nell'del 1990, ...L’Italia si ferma e sono a rischio scuola e trasporti: lo stop ai treni è stato proclamato dai sindcati che hanno promosso lo sciopero dalle 21 di domenica 10 ottobre. A terra anche gli aerei ...Milano, 11 ottobre 2021 - E' iniziato ieri sera alle 21 e finirà stasera alle 21 lo lo sciopero generale nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati proclamato da Cobas, Usb e tutto il s ...