"Sciogliere Forza Nuova", mozione Pd anche in Lombardia (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Forza Nuova è da Sciogliere". Come in Parlamento, anche in consiglio regionale della Lombardia il Pd ha presentato una mozione per lo scioglimento del partito politico neofascista e nazionalista di ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 ottobre 2021) "è da". Come in Parlamento,in consiglio regionale dellail Pd ha presentato unaper lo scioglimento del partito politico neofascista e nazionalista di ...

Advertising

SalernoSal : Bisogna sciogliere Forza nuova, Casa Pound e tutte le forze che si muovono fuori dai dettami della Costituzione. Tu… - fanpage : Il senatore Sandro Ruotolo presenterà una mozione per sciogliere le organizzazioni di ispirazione fascista - gennaromigliore : L’arresto di Fiore e Castellino è una buona notizia ma non basta. Questa pericolosa ondata va fermata con forza. So… - maldestrina : @Car155005 @Morris962 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Allora dovrebbe essere contenta dello scioglimento di Forza N… - Avignone15 : RT @MinistroEconom1: Non credo si arriverà a sciogliere Forza Nuova. In tal caso quando ci saranno manifestazioni scomode chi correrà in so… -