«Sciogliere Forza Nuova e i movimenti neofascisti»: ecco il testo della mozione del Pd al governo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo i violenti scontri di sabato scorso a Roma, con il coinvolgimento di esponenti di vertice di Forza Nuova, il Pd ha presentato al Senato, a prima firma Malpezzi-Parrini, una mozione in cui chiede al governo di «dare seguito» a quanto scritto nella Costituzione in materia «di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista». In questo senso sono richiesti provvedimenti «per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili secondo quanto scritto nella Costituzione repubblicana». La mossa era già stata annunciata ieri, 10 ottobre. Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, presidenti dei gruppi Pd rispettivamente al Senato e alla Camera, hanno chiesto l'aiuto di tutte le ...

