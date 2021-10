Scioccante: un film denuncia i drammi che provoca, una legge vuole legalizzarla (Di lunedì 11 ottobre 2021) È spesso un vero e proprio pugno allo stomaco che ci mostra tutto il male legato a quel mondo, eppure c’è ancora chi pensa che la legalizzazione sia la strada giusta. Il film-inchiesta del regista italiano Alberto D’Onofrio, è andato in onda in prima serata su Rai due. “Giovani e droga”, racconta i drammi di ragazzi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 11 ottobre 2021) È spesso un vero e proprio pugno allo stomaco che ci mostra tutto il male legato a quel mondo, eppure c’è ancora chi pensa che la legalizzazione sia la strada giusta. Il-inchiesta del regista italiano Alberto D’Onofrio, è andato in onda in prima serata su Rai due. “Giovani e droga”, racconta idi ragazzi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

