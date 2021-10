Sci alpino, Paris: “Spero di trovare subito ritmo e feeling” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo una grande estate di successi per l’Italia, la speranza è che l’entusiasmo accompagni gli azzurri anche nella stagione degli sport invernali che culminerà con le Olimpiadi di Pechino 2022. “Sicuramente penso al futuro – ha detto Dominik Paris al FISI Day a Milano –, ma adesso conta il momento. Al momento si deve reagire, al momento si decide di fare le cose giuste. Sono tornato a vincere dopo l’infortunio, Spero che quest’anno vada tutto bene. Spero di trovare subito un buon ritmo, un buon feeling generale con le piste e con le gare“. “Dopo la medaglia di Cortina è rimasto tutto come prima, sono sempre io – ha detto invece Luca De Aliprandini, argento nello slalom gigante dei Mondiali 2021 in casa -. La settimana dopo ho fatto più interviste, questo certamente, ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo una grande estate di successi per l’Italia, la speranza è che l’entusiasmo accompagni gli azzurri anche nella stagione degli sport invernali che culminerà con le Olimpiadi di Pechino 2022. “Sicuramente penso al futuro – ha detto Dominikal FISI Day a Milano –, ma adesso conta il momento. Al momento si deve reagire, al momento si decide di fare le cose giuste. Sono tornato a vincere dopo l’infortunio,che quest’anno vada tutto bene.diun buon, un buongenerale con le piste e con le gare“. “Dopo la medaglia di Cortina è rimasto tutto come prima, sono sempre io – ha detto invece Luca De Aliprandini, argento nello slalom gigante dei Mondiali 2021 in casa -. La settimana dopo ho fatto più interviste, questo certamente, ...

