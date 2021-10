Sci alpino: Brignone 'Obiettivi chiari, riparto con serenita'' (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Ho realizzato tanti sogni ma manca ancora qualcosa" LAINATE - "L'onda lunga dei successi dello sport italiano è stata davvero bella. Speriamo di riuscire a soddisfare le aspettative dei tifosi. Ho ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Ho realizzato tanti sogni ma manca ancora qualcosa" LAINATE - "L'onda lunga dei successi dello sport italiano è stata davvero bella. Speriamo di riuscire a soddisfare le aspettative dei tifosi. Ho ...

Advertising

Deborah_SW4P : RT @sportface2016: #fisalpine #Sci alpino, la carica di Sofia #Goggia: 'Vado alle Olimpiadi di #Beijing2022 per conquistare non per difen… - sportface2016 : #fisalpine #Sci alpino, la carica di Sofia #Goggia: 'Vado alle Olimpiadi di #Beijing2022 per conquistare non per… - sportface2016 : #fisalpine #Sci alpino, Dominik #Paris in vista della nuova stagione: 'Spero di trovare subito ritmo e feeling' - sportface2016 : #SciAlpino, #Brignone: 'Voglio fare bene a Pechino 2022'. #Bassino: 'Farò di tutto per riconfermarmi' - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T.?? SCI ALPINO???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI i tempi DISCESA LIBERA #THEGREATESTOFALLTIME ?? Women Downhill Vota, RT e fai votar… -